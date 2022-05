W niedzielę nie pojechał przez skandal. Dziś rządził i dzielił

Indianerna Kumla - Vastervik Speedway 45:45

Najbardziej zacięte spotkanie tej rundy obejrzeli kibice w Kumli. Miejscowa Indianerna zremisowała z zespołem Vastervik Speedway, choć przez większość spotkania prowadziła. Po ósmym biegu gospodarze prowadzili już ośmioma punktami, jednak w dwóch kolejnych wyścigach przyjezdni zniwelowali całą zaliczkę reprezentantów miejscowych.

Dobrze ten mecz będą wspominać przede wszystkim Chris Holder i Bartosz Smektała. Australijczyk dla miejscowych zdobył 12 punktów, a Polak dla przyjezdnych 11 "oczek". Dwucyfrówki zdobyli też Niels Kristian Iversen (10 punktów dla Indianerny) i Fredrik Lindgren (11 punktów dla Vastervik).

Indianerna Kumla 45: David Bellego 5 (1,1,1,2), Niels Kristian Iversen 10 (3,2,3,1,1), Chris Holder 12 (3,3,2,2,2), Norbert Krakowiak 7 (1,d,3,2,1), Max Fricke 6 (2,d,0,1,3), Jonatan Grahn 4 (2,1,1), Gustav Grahn 1 (1,w,0)

Vastervik Speedway 45: Bartosz Smektała 11 (2,1,3,3,2), Jaimon Lidsey 5 (0,2,2,1), Fredrik Lindgren 11 (2,d,3,3,3), Gleb Czugunow 5 (0,3,2,0), Paweł Przedpełski 7 (3,1,3,0,0), Peter Ljung 6 (3,1,2,0), Noel Wahlqvist 0 (u,0,0)

Masarna Avesta - Dackarna Malilla 49:41

Na nic zdało się 11 punktów Macieja Janowskiego. Dackarna Malilla, której reprezentantem jest Polak, przegrała w Aveście z miejscową Masarną 41:49. Żużlowiec Betard Sparty Wrocław, wespół z Rasmusem Jensenem (9 punktów) i Brady’m Kurtzem (8 "oczek"), próbował minimalizować przewagę Masarny, która w pewnym momencie wynosiła już 14 punktów, ale udało ją się zmniejszyć jedynie do ośmiu "oczek".

Wszystko dlatego, że świetni spisali się seniorzy gospodarzy. Przemysław Pawlicki i Antonio Lindbaek zdobyli po 11 punktów, a Krzysztof Buczkowski i Rohan Tungate dorzucili po 9 "oczek". W tej sytuacji zawodnicy z Malilli nie mieli czego w Aveście szukać.

Masarna Avesta 49: Krzysztof Buczkowski 9 (1,3,1,3,1), Rohan Tungate 9 (3,3,2,0,1), Przemysław Pawlicki 11 (3,3,1,2,2), Adrian Gała 5 (0,2,3,0), Antonio Lindbaeck 11 (3,3,1,1,3), Philip Hellstroem-Baangs 4 (2,1,1), Ernest Koza 0 (0,0,0)

Dackarna Malila 41: Brady Kurtz 8 (2,1,0,3,2), Luke Becker 0 (0,0,-,-), Jacob Thorssell 6 (2,1,3,0,0), Rasmus Jensen 9 (1,2,d,2,1,3), Maciej Janowski 11 (2,2,3,2,2,0), Adam Ellis 4 (1,1,2), Ludvig Lindgren 3 (3,0,0)

Piraterna Motala - Rospiggarna Hallstvik 48:42

W ramach 3. kolejki Bauhaus-Ligan ścigano się też w Motali. Miejscowa Piraterna pokonała Rospiggarnę Hallstavik 48:42. Największa w tym zasługa dwójki liderów - Vaclav Milik zdobył 15 punktów, a Piotr Pawlicki otarł się o komplet punktów, zdobywając 14 "oczek".

Dla drużyny gości punktowało tak naprawdę tylko trzech zawodników. Timo Lahti zdobył 11 punktów w sześciu startach, a Kim Nilsson i Kai Huckenbeck dorzucili do dorobku drużyny po 10 "oczek". To zdecydowanie zbyt mało by myśleć o zwycięstwie na wyjeździe.

Piraterna Motala 48: Wiktor Lampart 1 (0,0,0,1), Jakub Jamróg 8 (3,1,3,1,0), Tomas H. Jonasson 1 (0,1,-,0), Jonas Seifert-Salk 9 (3,2,2,0,2), Piotr Pawlicki 14 (2,3,3,3,3), Rasmus Broberg 0 (0,0,0), Vaclav Milik 15 (3,3,3,3,3)

Rospiggarna Hallstavik 42: Timo Lahti 11 (2,1,3,2,2,1), Victor Palovaara 1 (1,w,-,-), Andrzej Lebiediew 7 (2,0,1,1,2,1), Szymon Woźniak ZZ, Kim Nilsson 10 (3,2,1,2,w,2), Kai Huckenbeck 10 (2,2,1,2,3,0), Daniel Henderson 3 (1,1,0,1)