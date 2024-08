W Motorze Lublin zadają sobie to pytanie. Jakiego asa ma w rękawie

W Motorze zadają sobie to pytanie

Jak nie Fricke i Kurtz, to może Madsen

Drugą opcją dla Sparty ma być Brady Kurtz, dziś gwiazda pierwszoligowego INNPRO ROW-u Rybnik. Niektórzy mówią nawet o podpisanym prekontrakcie. Inni z kolei dowodzą, że Kurtz dał słowo prezesowi ROW-u, że w razie awansu zostanie w Rybniku. I jeszcze taki szczegół. Dysponentem karty zawodniczej Kurtza jest Piotr Rusiecki, prezes FOGO Unii Leszno. Kto wie, czy nie będzie on namawiał Fricke’a do powrotu do Leszna. Poza wszystkim Kurtz nie wydaje się być pewniakiem do 10 punktów w meczu, a takiego zawodnika potrzebuje Sparta w miejsce Taia Woffindena, bo to on odejdzie po sezonie.