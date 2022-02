KOMFORT OGLĄDANIA ZAWODÓW. - Akurat w Łodzi jest bardzo wysoki. Stadion jest jednym z najładniejszych moim zdaniem w całym kraju. Z każdego miejsca widać bardzo dobrze, można sobie w świetnych warunkach śledzić rywalizację. Kibice są kulturalni, a to także nie jest bez znaczenia. Mogę powiedzieć, że nasz stadion to z tych, które widziałem drugi najbardziej komfortowy jeśli chodzi o oglądanie żużla. Lepszy jest tylko ten w Toruniu. NASZA OCENA: 5.

GASTRONOMIA. - Tu muszę przede wszystkim pochwalić strefę gastronomiczną na trybunie głównej, z której miałem okazję kilka razy skorzystać. Wszystko piękne przygotowane i bardzo smaczne. Trzeba było jedynie szybko brać te najlepsze rzeczy, bo znikały błyskawicznie - śmieje się pan Roman. NASZA OCENA: 4.5.

Lepiej tam nie parkuj

DOJAZD I PARKING. - Kibice z Łodzi z dojazdem problemów nie mają, bo stadion jest położony zaraz obok tego starego. Słyszałem jednak, że przyjezdni trochę błądzą. Parking jest, ale szybko się zapełnia. Pozostają okoliczne ulice, ale trzeba wiedzieć, gdzie zaparkować. Są miejsca, których lepiej unikać. Znajomemu na rejestracji z miasta rywala porysowali auto. Tylko dlatego zapewne, że jego zespół wygrał. NASZA OCENA: 3.5.

ATRAKCYJNOŚĆ WIDOWISKA. - Mecze przeważnie są na wysokim poziomie. Powiem tak - w zasadzie nie zdarzyło mi się w Łodzi oglądać nudnego spotkania. Jedyny problem to fakt, że jeśli chodzi o wyprzedzanie na trasie, przeważnie to goście robią to z gospodarzami. Nie wiem, dlaczego tak jest. NASZA OCENA: 4.5

Stadion w Łodzi faktycznie prezentuje się nowocześnie i okazale. Przez wiele lat Orzeł jeździł na bardzo starym i zaniedbanym obiekcie. Pomiędzy sektorami rosła trawa i chwasty, a trybuny były zniszczone. Teraz Łódź może pochwalić się obiektem godnym zespołu pierwszoligowego. Warto także dodać, że bardzo przestronny jest park maszyn, a zwłaszcza przestrzeń dla busów zawodników. NASZA OCENA OGÓLNA: 4.38