W legendarnym klubie pieją z zachwytu. Dopną kluczowy transfer

Spłacenie długów przez ebut.pl Stal Gorzów to gwóźdź do trumny Fogo Unii Leszno, która nie uzyska awansu do PGE Ekstraligi i w przyszłym roku wystartuje w Metalkas 2. Ekstralidze. To z kolei fantastyczna wiadomość dla beniaminka najlepszej ligi świata, ROW-u Rybnik. Wszystko wskazuje na to, że rybniczanie dopną transfer, który może okazać się kluczowy i ponownie wypożyczą z Leszna Maksyma Borowiaka.