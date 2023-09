W Krośnie mają trzeciego seniora. Jest spore zaskoczenie

Jonas Seifert-Salk nowym zawodnikiem Cellfast Wilków Krosno. Duńczyk w tym roku spadł z InvestHouse Plusem PSŻ Poznań do 2. Ligi, ale było wiadomo, że przynajmniej zostanie w 1. Lidze. Ten sezon miał w końcu udany. Jedynym minusem były kiepskie starty. To przez to został zresztą skreślony z notatników działaczy PGE Ekstraligi.