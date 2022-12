W kraju świętego Mikołaja ścigają się nie tylko na reniferach

Finlandia coraz śmielej zaczyna pukać do czołówki żużlowego świata. Choć jeszcze kilka lat temu najlepszego z lokalnych zawodników mylono w tym kraju ze… skocznią narciarską, a jedyne sensowne osiągnięcia zdobywano – co chyba nie powinno dziwić – w wyścigach na lodzie, to w minionym sezonie rodacy świętego Mikołaja potrafili pokonać nawet gwiazdorów z Polski.