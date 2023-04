W końcu znaleźli na nich sposób. Groźny upadek Polaka

Obie drużyny do spotkania przystąpiły ogromnie zmotywowane . Wrocławianie chcieli wreszcie przełamać niemoc i po czterech z rzędu porażkach z Tauron Włókniarzem wreszcie pokonać zespół spod Jasnej Góry. Częstochowianie natomiast pilnie potrzebowali punktów, bo jak na razie są w gronie największych negatywnych zaskoczeń tego sezonu. Same za siebie mówią niedawne domowe męczarnie z ebut.pl Stalą Gorzów czy sprzeczka w parku maszyn Leona Madsena z Mikkelem Michelsenem wychwycona przez kamery Canal+.

Stadion zamilkł. Fatalny upadek Woryny

Niestety wypełniony po brzegi Stadion Olimpijski ucichł tuż po rozpoczęciu wyścigu piątego, w którym groźnie wyglądający upadek zanotował Kacper Woryna. Jeden z krajowych liderów przyjezdnych najechał na tylne koło Piotra Pawlickiego i choć zdołał się ewakuować z motocykla, to i tak dość solidnie uderzył w niego głową, gdy sunął w kierunku dmuchanej bandy. Dodatkowego dramatu dodawała niezdolność zawodnika do wzięcia udziału w powtórce. Gołym okiem widać było, że Polak jest zamroczony i nie ma co wymuszać na nim jazdy.