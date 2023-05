W końcu! Ważny ośrodek wraca po czterech latach

Cztery lata temu ostatni raz oglądaliśmy Wandę Kraków w rozgrywkach ligowych. Ale nie był to widok przyjemny dla oka. Zespół był złożony w większości z półamatorów, a do tego w klubie nie było pieniędzy. Zdarzały się sytuacje, w których pytano zawodnika czy na pewno chce jechać w biegu nominowany. On pytał: a dlaczego nie? Odpowiedź była prosta: bo z tego kasy nie będzie. Brzmi niewiarygodnie, ale tak naprawdę było. Wiele wskazuje jednak na to, że tamte czasy dla Krakowa to już tylko niechlubna przeszłość.