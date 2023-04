W końcu to zrobili. Już nic nie stanie im na przeszkodzie

Tegoroczny sezon najlepszej ligi świata rozpoczniemy od ciekawie zapowiadającego się spotkania w Toruniu, gdzie miejscowy For Nature Solutions Apator podejmie ebut.pl Stal. Na pierwszy rzut oka to gospodarze są zdecydowanym faworytem, jednak gorzowianie wprost kochają ścigać się na Motoarenie, co pokazała chociażby faza play-off w sezonie 2022. Dodatkowo goście sobotniego pojedynku w tym tygodniu odetchnęli z ulgą i już wyjechali na swój domowy owal. Czy do soboty odnajdą oni właściwy rytm i zaprezentują się zdecydowanie lepiej niż w niedawnym finale Mistrzostw Polski Par Klubowych? Przekonamy się o tym za kilka dni.