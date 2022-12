W końcu mają talent, ale mogą się długo nim nie nacieszyć

Piotr Świercz to wielka nadzieja Unii Tarnów. 18-letni zawodnik coraz lepiej prezentuje się w rozgrywkach ligowych, a kapitalne wrażenie pozostawił po sobie w memoriale Krystiana Rempały, podczas którego pokonał bardzo znanych żużlowców. Wygląda jednak na to, że wkrótce Świercz może opuścić Tarnów. Zawodnik najwidoczniej chce to zrobić, a przynajmniej na to wskazują jego działania.