W końcu ma to za sobą. Zamknie usta krytykom?

Mateusz Bartkowiak od rozpoczęcia kariery nie ma chyba sezonu, w którym nie prześladowałby go pech. Młodzieżowiec ze względu na liczne urazy notuje zazwyczaj wyniki dalekie od idealnych, przez co kibice stopniowo tracą do niego cierpliwość. Chociażby w poprzednich rozgrywkach miał on wraz z Oskarem Paluchem stanowić jedną z lepszych juniorskich par całych rozgrywek, lecz ostatecznie nie zdobywał średnio nawet jednego punktu na bieg. W pewnym momencie całkowicie niesłusznie nie wytrzymali już nawet sami fani, którzy domagali się zmian w składzie pisząc niezbyt miłe komentarze na Facebooku.