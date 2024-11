W klubie Bońka złapali się za głowę. Trzy miliony wydane na marne

Abramczyk Polonia była w tym sezonie pewniakiem do awansu. Nawet po 10-punktowej porażce w Rybniku entuzjazm nie opadł. Kibice wierzyli, że drużyna odrobi straty i awansuje do PGE Ekstraligi. Tak się jednak nie stało. Kapitalny występ juniora, świetna postawa australijskiego duetu dały skuteczną obronę przewagi. ROW zakończyły marzenia, pozostawiając w Bydgoszczy łzy rozczarowania.

Hit transferowy, o którym marzyli od lat, stoi za tym wielka kasa

Prezes Jerzy Kanclerz stanął na głowie i dopiął coś, co wydawało się niemożliwe - sprowadził Woźniaka do 2. Metalkas Ekstraligi. Za tym sukcesem stoi także duże wsparcie finansowe. W środowisku mówi się, że Woźniak zainkasuje 900 tysięcy złotych za podpis oraz 9 tysięcy za każdy zdobyty punkt. Przy założeniu, że zdobędzie 220 punktów z bonusami, zarobi około trzy miliony złotych. Prawdziwa góra złota.

Wszystko na wyciągnięcie ręki, ale los może im to odebrać

Problemem może być także Kai Huckenbeck, który ma skłonność do kolizji. Po upadku podczas Grand Prix w Warszawie, widać było u niego większą ostrożność - unikał ryzykownych manewrów, by uniknąć kolejnej kolizji. Los chciał, że groźny upadek spotkał go podczas Grand Prix Challenge. Choć wypadek wyglądał poważnie, Huckenbeck doznał jedynie kontuzji łopatki. Taki upadek na pewno pozostanie w jego pamięci na dłużej.