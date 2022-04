W kinie i w ZOO taniej. Kluby zapomniały o inflacji

Siłą wyobraźni stworzyliśmy czteroosobową rodzinę - dwoje rodziców, syna i córkę. Dzieci nie są już najmłodsze, chodzą do VI i VII klasy szkoły podstawowej. Cała familia postanawia wspólnie spędzić weekend. Zazwyczaj, jeśli decydują się na rodzinne wyjście z domu, kierują się do kina. Nie kupują popcornu ani napojów, płacą około 80 złotych. Czasami wybierają się do ZOO, gdzie wstęp jest jeszcze tańszy. Tym razem słyszą jednak, że w ich mieście odbywa się mecz ligi żużlowej. Nigdy wcześniej nie byli na takich zawodach, postanawiają sprawdzić, o co chodzi w tej całej jeździe w lewo. Ile zapłacą?

Jeśli mieszkają we Wrocławiu, to mają sporego farta. Zobaczą na torze aktualnych mistrzów Polski i wydadzą zaledwie 90 złotych. To najtańsza oferta w całej PGE Ekstralidze. Najniższe ceny rodzinnych biletów są co prawda w Zielonej Górze, ale tamtejszy Falubaz ściga się teraz na niższym poziomie rozgrywkowym. W stu złotych zamkną się także, jeśli zdecydują się obejrzeć mecz w drugoligowych Rzeszowie, Pile, Opolu, Tarnowie czy pierwszoligowym Gnieźnie.

Żużel to coraz droższa sprawa!

Jeśli mieszkają w Ostrowie Wielkopolskim, to sytuacja będzie o wiele mniej wesoła. Nie tylko zapłacą 200 złotych, ale zapewne na dodatek zobaczą, jak drużyna z ich miasta doznaje bolesnej porażki. Tamtejsza Arged Malesa jest zdecydowanie najsłabszą drużyną PGE Ekstraligi. Podobne ceny obowiązują na spotkania bardzo mocnego Motoru Lublin, choć w tym przypadku nasza rodzina musiałaby jeszcze popisać się sporym refleksem. Wejściówki na spotkania przy Alejach Zygmuntowskich 5 od lat wyprzedają się w kilka minut od otwarcia sprzedaży.

Wycieczka na żużel powoli przestaje być tanią zabawą. Trudno dziwić się kibicom, że coraz więcej z nich decyduje się oglądać mecze w telewizji lub przez Internet. Transmisje z nich stoją wszak na bardzo wysokim poziomie. Są też o wiele tańsze. Być może to czas na chwilę refleksji nad kierunkiem rozwoju klubów.

Tyle nasza rodzina musiałaby zapłacić za wstęp na domowe spotkania poszczególnych polskich drużyn:

Arged Malesa Ostrów Wielkopolski - 200 złotych

Motor Lublin - 180 złotych

For Nature Solutions Apator Toruń - 170 złotych

ROW Rybnik - 160 złotych

Cellfast Wilki Krosno - 152 złote

Moje Bermudy Stal Gorzów -150 złotych

Zielona-energia Włókniarz Częstochowa - 140 złotych

Fogo Unia Leszno - 120 złotych

ZOOLeszcz GKM Grudziądz - 120 złotych

Zdunek Wybrzeże Gdańsk - 120 złotych

Abramczyk Polonia Bydgoszcz - 120 złotych

Orzeł Łódź - 120 złotych

Metalika Recykling Kolejarz Rawicz - 110 złotych

SpecHouse PSŻ Poznań - 110 złotych

Aforti Start Gniezno - 100 złotych

Unia Tarnów - 100 złotych

Betard Sparta Wrocław - 90 złotych

OK Bedmet Kolejarz Opole - 90 złotych

Polonia Piła - 90 złotych

Texom Stal Rzeszów - 80 złotych

Stelmet Falubaz Zielona Góra - 72 złote