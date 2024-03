W kilka minut zarobili fortunę, o jakiej nie śnili. Krzyczeli, że przebili sufit

Bali się, że piłka pochłonie wszystkie pieniądze

Władze Ekstraligi mogły się jeszcze wstrzymać z podpisywaniem nowej umowy, ale nie chciały tego robić. Za chwilę zacznie się bowiem ostra walka o prawa do piłkarskiej Ligi Mistrzów, ale i też Ligi Europy i Ligi Konferencji. UEFA ogłosiła przetarg na sezony 2024/25, 2025/26 i 2026/27 pod koniec stycznia. Żużlowi decydenci obawiali się, że jak stacje zajmą się piłką, to dla żużla nie zostanie już nic.

Dzięki kontraktowi z Canal+ roczny wpływ do kasy PGE Ekstraligi wzrośnie z 60,5 na 71,5 miliona złotych . Już teraz wielu prezesów mówi, że żużel nawet nie potrzebuje aż tak wielkich pieniędzy, bo nie ma co z nimi zrobić. Kontrakt na lata 2022/25 (na 242 miliony) był i jest przejadany na kontrakty zawodników. Prezesi boją się, że z nową umową będzie tak samo.

Dyskutowali, jak uratować kasę przed zawodnikami

Jest kilka pomysłów, żaden nie ma większości

Wracając do telewizyjnego kontraktu, to ten nowy na 214,5 miliona był możliwy dzięki temu, że do gry włączyło się Discovery i podbiło ofertę C+. Już teraz mówi się, że następny kontrakt, od 2029 roku, zostanie sprzedany do internetu. To jednak melodia przyszłości.