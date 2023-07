W jakim składzie Polacy powalczą o złoto? Niebawem wszystko się wyjaśni

Wielkimi krokami zbliżamy się do finału Drużynowego Pucharu Świata, który już w najbliższą sobotę odbędzie się we Wrocławiu. Pewni udziału w walce o medale są Polacy, jednak wciąż nie wiemy, kto wystąpi za kilka dni w biało-czerwonym kevlarze na wypełnionym po brzegi Stadionie Olimpijskim. Trener Rafał Dobrucki karty odkryje w czwartkowe popołudnie. To właśnie wtedy ma odbyć się specjalna prezentacja uczestników najważniejszej reprezentacyjnej imprezy tego roku.