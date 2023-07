Szybka Kontra. To ich skreśli trener kadry. WIDEO

Szybka Kontra. To ich skreśli trener kadry. WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Wilki Krosno czy Unia Leszno? Kto spadnie z PGE Ekstraligi?

Po poprzednim meczu beniaminka zapytaliśmy Vaclava Milika o to, czy po meczu z Motorem będą włączone telewizory na mecz Unii z GKM-em.

- Pewnie tak. Chcielibyśmy, żeby Grudziądz wygrał, ale wszystko może się wydarzyć. Nic jeszcze nie jest zamknięte. My możemy wygrać w Toruniu - odważnie odpowiedział Czech, zważywszy na to, że Apator ostatnio nareszcie przekonująco wygrał.

GKM ma o co jechać, bo wygrana w Lesznie praktycznie zapewniłaby grudziądzanom play-offy, o których marzą od lat. Dzięki takiemu rozstrzygnięciu również rumieńców nabrałaby rywalizacja o siódme miejsce w PGE Ekstralidze. Walka może toczyć się nawet do ostatniej kolejki, a wtedy dojdzie do bezpośredniego starcia Wilków z Unią w Krośnie. - Wszystko jest możliwe, taki jest żużel - przyznał Milik.