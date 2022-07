Forma GKM-u Grudziądz, szczególnie biorąc pod uwagę kontuzję Nickiego Pedersena, jest jednym z największych pozytywnych zaskoczeń bieżącego sezonu. Mimo to, nikt raczej nie spodziewał się po grudziądzanach zwycięstwa w Gorzowie. Tamtejsza Moje Bermudy Stal to - u boku zielona-energia.com Włókniarza, a zwłaszcza lubelskiego Motoru - jest jednym z głównych pretendentów do mistrzowskiego tytułu, który jeszcze w kwietniu odniósł przekonującą wygraną przy Hallera 4.