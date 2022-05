W groźnych wypadkach stracił dwa motocykle. Nie traci optymizmu!

Przemysław Półgęsek Żużel

Krzysztof Kasprzak nie może zaliczyć piątkowego meczu do udanych. Jego ZOOLeszcz GKM wysoko przegrał w Grudziądzu, a on sam stracił w wypadku kolejny motocykl. Nie widziałem jeszcze powtórki, ale brat opowiadał mi, że Kacper Woryna jechał o jedną długość motocykla za mną, a i tak próbował się kłaść. - Jeśli jesteś z tyłu, to nie możesz wpychać przedniego koła w hak tego. Powinieneś po prostu zamknąć gaz - mówił nam po meczu. Mimo niepomyślnej sytuacji doświadczony żużlowiec nie traci jednak optymizmu.

Zdjęcie Janusz Ślączka i Krzysztof Kasprzak / Wojciech Tarchalski / Newspix