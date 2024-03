W Gorzowie już mogą o nim zapomnieć! Wszedł w buty legendy

Associated Press / © 2024 Associated Press

Prezes Stali wciąż marzy o Zmarzliku

Jeszcze w grudniu na łamach naszego portalu prezes Ebut.pl Stali Gorzów, Waldemar Sadowski mówił, że powrót Zmarzlika do Stali to kwestia czasu. - To prawda, że Bartek Zmarzlik podpisał kontrakt na dwa lata. My też podpisaliśmy dwuletnie kontrakty z podstawowymi zawodnikami i na razie takiej opcji nie ma. Proszę mi wierzyć, że to jest kwestia czasu. Nawet w okresie przedświątecznym składaliśmy sobie życzenia, trochę porozmawialiśmy, powspominaliśmy. Na razie to nie ten czas - powiedział Waldemar Sadowski. Marzenia o odzyskaniu Zmarzlika pozostały niezmienne.