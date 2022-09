W czym on jest lepszy od innych?

- To już jest całkowita dominacja. Oczywiście ze szkodą dla dyscypliny, bo jednak tak wyraźne zwycięstwa jednego żużlowca nie są dobre. Ale to nie jest tak, że Zmarzlik ma sprzęt, którym wygrywa. Jeśli podstawimy któremukolwiek słabszemu zawodnikowi sprzęt Zmarzlika, to gwarantuję że żadnego wyniku nie zrobi. Bartek ma umiejętności, którym brakuje tym innym utalentowanym - uważa Jan Krzystyniak.