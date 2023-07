W Częstochowie polecą głowy?! Mocne słowa prezesa

- Mamy problem z nawierzchnią. Patrzę na to tylko z boku, płacę kasę. Jeżeli coś nie gra, jeżeli zawodnicy zaczynają narzekać, to ja muszę reagować. To ja jestem tym zderzakiem, muszę tłumaczyć się przed kibicami, a nie powinienem - mówił Świącik przed kamerami Canal+ Sport 5.