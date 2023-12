W ciągu kilku miesięcy stracił pracę w dwóch klubach. Dopiero tam mu zaufali

Szczepaniak przypomniał sobie, czym jest zaufanie

Szczepaniakowi przypięto łatkę mocnego pierwszoligowca i zawodnika zbyt słabego na PGE Ekstraligę. Stąd w ostatnim roku spotkały go dwie przykre sytuacje. Najpierw, po awansie Cellfast Wilków do elity, podziękowano mu, gdy krośnianie porozumieli się z Krzysztofem Kasprzakiem. Był to spory cios dla Szczepaniaka, bo wcześniej uzgodnił z klubem swoje pozostanie na I ligę . Myślał, że ustalenia są wiążące na wyższą klasę rozgrywkową. Nie były.

Polonia przyszła na ratunek

36-letni Szczepaniak to uznana marka w Speedway 2. Ekstralidze, więc po tym, jak otrzymał zgodę na odejście z GKM-u (w PGE Ekstralidze pojechał tylko w trzech wyścigach), to telefony się rozdzwoniły. Chciał go Witold Skrzydlewski, ale w obliczu kontuzji, do Bydgoszczy sprowadził go Jerzy Kanclerz. Wyniki może nie były najlepsze (średnia biegowa 1,565), ale dołączył do drużyny dopiero na drugą część rozgrywek. Wcześniej nie miał jazdy, stąd kilka gorszych występów jest zrozumiałych. W przyszłym roku ma być mocniejszym punktem, ogniwem, które pomoże Polonii wrócić do elity.