W 3 tygodnie zbudowali drużynę. Już się z nich nie śmieją [FELIETON]

Działacze ZOOleszcz GKM-u Grudziądz jeszcze kilka tygodni temu żyli w dużym napięciu. Drużyna jechała fatalnie, nie zdobywała punktów, a widmo spadku zaglądało im między oczy. Widać było duże zdenerwowanie w klubie. Wszystko wskazuje jednak na to, że burza powoli mija, a nawet wychodzi słońce.

Nie są już faworytem do spadku

Przemiana, jaką przeszła drużyna z Grudziądza jest naprawdę imponująca. Przyznam, że samemu wydawało mi się, że GKM po ciosach z początku sezonu już się nie podniesie. Tym bardziej, że zaskakująco dobrze jechały Cellfast Wilki Krosno. Sytuacja szybko jednak się zmieniła, bo dzisiaj to beniaminek jest w znacznie gorszym położeniu. Ciągle mają wszystko w swoich rękach, ale na krzywej wzrostowej są zdecydowanie podopieczni Janusza Ślączki.

Cień nadziei widać już było trzy mecze temu, kiedy na własnym torze podejmowali Betard Spartę Wrocław. Przegrali, ale drużyna zaprezentowała się całkiem przyzwoicie. Później była spektakularna wygrana z mistrzem Polski z Lublina, a w piątek nadspodziewanie dobra postawa na wyjeździe we Wrocławiu.

Potwierdza się więc to, że GKM może wygrywać i punktować pod warunkiem, że wszyscy zawodnicy jadą na miarę swojego potencjału. Teraz jest tak, że grudziądzanie mają dwóch niezłych liderów - Nickiego Pedersena i Maxa Fricke. Jeśli nie zaskoczy ich tor, to razem zdobywają przynajmniej 20 punktów. A dla drużyny walczącej o utrzymanie to już konkretna baza. Wilki takiej pary nie mają. W zasadzie jest Jason Doyle i długo, długo nic.