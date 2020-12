W 2. Lidze Żużlowej ławka rezerwowych tylko na papierze. Kluczowe będą treningi

2. Liga Żużlowa to niewątpliwie specyficzne rozgrywki. Na tym poziomie „ławka rezerwowych” pełni też nieco inną rolę niż chociażby w PGE Ekstralidze czy eWinner 1. Lidze. Tam zawodnicy oczekujący są świadomi swojej pozycji w zespole i muszą liczyć na uraz podstawowego reprezentanta danego klubu. Na najniższym szczeblu jeźdźcy prezentują wyrównany poziom i w niektórych drużynach o wszystkim zadecyduje postawa na treningach.

Ze wszystkich siedmiu ekip, które już za kilka miesięcy powalczą o awans na zaplecze najlepszej ligi świata, wyselekcjonowaliśmy listę rezerwowych, którym najtrudniej będzie wywalczyć miejsce w meczowym składzie. Ciekawie jest między innymi w Rzeszowie, Rawiczu i Wittstock.

Lokomotiv Daugavpils - Marko Lewiszyn, Wiaczesław Monachow, juniorzy

W kuluarach mówiło się, że zainteresowanie Marko Lewiszynem wyrażała między innymi pierwszoligowa Unia Tarnów. Nie ma co się dziwić, Ukrainiec to jeden z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia. 20-latek jeszcze nie tak dawno reprezentował swój kraj w finale indywidualnych mistrzostw świata juniorów. Poza nim na liście rezerwowych znajduje się także Wiaczesław Monachow.

OK Bedmet Kolejarz Opole - Tomasz Orwat, juniorzy

Ubogo w Opolu. O miejsce w meczowej siódemce z seniorów powalczy tam tylko i wyłącznie Tomasz Orwat, czyli świeżo upieczony senior. Wychowanek Polonii w swoim macierzystym klubie miewał lepsze i gorsze momenty. Jako junior był niewątpliwie solidnym zawodnikiem. Sezon 2021 może okazać się kluczowy dla jego dalszej kariery.

SpecHouse PSŻ Poznań - Tero Aarnio, Jonas Seifiert-Salk, Benjamin Basso, Matias Nielsen, juniorzy

SpecHouse PSŻ Poznań postawił połączenie młodości i doświadczenia. Największe szanse na pokazanie swoich umiejętności kibicom ma według nas Jonas Seifert-Salk. Duńczyk to przecież aktualny reprezentant swojego kraju w międzynarodowych rozgrywkach młodzieżowych. Nie bez szans jest Tero Aarnio. Za Finem przemawia przede wszystkim ogromne doświadczenie nabyte na torach całego świata. Nie można również nie wspomnieć o dwóch innych młodych wilczkach, czyli Benjaminie Basso i Matiasie Nielsenie.

RzTŻ Rzeszów - Tim Soerensen, Kenneth Hansen, Ilja Czałow, Adam Ellis, Dawid Stachyra, juniorzy

Na papierze najlepszym zawodnikiem spośród tej piątki jest Adam Ellis. Brytyjczyk dochodzi jednak do siebie po przykrej kontuzji odniesionej w sierpniu tego roku. 24-latek w finałowym turnieju eliminacji do Grand Prix na torze w Gorican złamał trzy kręgi środkowej części kręgosłupa. Warto mieć również na uwadze Ilję Czałowa. Rosjanin w sezonie 2020 wziął udział tylko w jednym meczu, ale uzyskał w nim komplet punktów w pięciu startach, co jest nie lada wyczynem. Zestawienie uzupełniają Tim Soerensen oraz Kenneth Hansen.

Metalika Recykling Kolejarz Rawicz - Matthew Gilmore, Paweł Nagibin, Kirill Leiman, Anders Rowe, juniorzy

Włodarze Metalika Recykling Kolejarza Rawicz zafundowali kibicom australijsko-rosyjskie połączenie. Większe szanse na udział w spotkaniu mają żużlowcy pochodzący z antypodów. Chociażby Anders Rowe w obecnie trwającym roku zaliczył kilka spotkań dla "Niedźwiadków". Zarówno o Kirillu Leimanie jak i Pawle Nagibinie niewiele wiadomo.

Wolfe Wittstock - Fraser Bowes, Marcin Kościelski, Steven Mauer, Mirko Wolter, Dominik Moeser, Jack Smith, juniorzy

Trener Wolfe Wittstock ma z czego wybierać. Na liście zawodników oczekujących ma Marcina Kościelskiego, który pomimo młodego wieku z niejednego pieca chleb jadł. Ponadto swoją szansę być może otrzyma perspektywiczny Jack Smith. Syn legendarnego Andy’ego zadebiutuje na polskich torach. Na treningach powalczą również Fraser Bowes, Steven Mauer i Mirko Wolter.

Trans MF Davils Landshut - Nick Skorja, juniorzy

Nick Skorja to obecnie jeden z najlepszych Słoweńców jeżdżących na żużlu. Nic nie wskazuje jednak na to, że zrobi on taką karierę jak, chociażby Matej Zagar. Zadaniem 22-latka będzie jak na razie wywalczenie sobie miejsca w składzie Trans MF Devils Landshut. Jego rywal to Michael Haertel, czyli równie utalentowany zawodnik i co najważniejsze reprezentant Niemiec. Tamtejsi kibice prędzej przyjdą podziwiać w akcji swoich lokalnych jeźdźców.

Zdjęcie Dawid Stachyra / Flipper Jarosław Pabijan