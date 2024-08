Użyli gazu łzawiącego, zawodnicy płakali. Wstrząśnięty trener relacjonuje

Węszą spisek, trener dosadnie odpowiedział na zarzuty

To była bardzo niekorzystna sytuacja dla zawodników obu drużyn. Spora część musiała się ewakuować ze swoich boksów w kierunku zaparkowanych busów. - Mieliśmy podrażnione błony śluzowe, łzawiliśmy. Nie powinno to się zdarzyć. Ja też ubolewam, że takie coś się dzieje. Cierpi na tym klub organizatora, a jak zwykle winni unikną kary - relacjonuje Stanisław Chomski, trener gorzowskiej Stali.

Cała akcja miała miejsce po szóstym biegu, kiedy gospodarze przegrywali 17:19. Przerwa trwała niecałe 30 minut, co pozwoliło uniknąć walkowera. Losy spotkania odwróciły się zupełnie w drugą stronę, bo ostatecznie to leszczynianie pokonali gości aż 53:37. Stal nie zdobyła w takim układzie punktu bonusowego, przez co w play-off uniknęli ZOOleszcz GKM-u Grudziądz, trafiając na KS Apator Toruń. Do głosu błyskawicznie doszli fani teorii spiskowych.