Uwaga! Za to będą zawieszać menadżerów

Sandra Najmrodzka i Piotr Mikołajczak, to menadżerski duet z licencją. Do tego dojdzie najwyżej jeszcze jedna osoba. Wniosek o wydanie licencji złożyła też Karolina Lewandowska, ale ona jej nie dostanie, bo pracuje w drugoligowej Unii Tarnów.

Mikołajczak jest tylko w Sparcie

Pomysł z karencją dla każdego menadżera, który jest w klubie i zarazem reprezentuje interesy jakiegoś zawodnika, wydaje się jak najbardziej zasadny. Taka osoba jest przecież w klasycznym konflikcie interesów. Bo jeśli dojdzie do zderzenia na linii klub - zawodnik, to menadżer będzie miał zgryz po czyjej stronie stanąć. A jeśli już wybierze jedną z nich, to ewidentnie zadziała na szkodę drugiej.

Ci z koszulkami "menadżer" nie są problemem

Co będzie, jak Bewley trafi do Stali, w której rządzi Trojanowski

Teraz Bewley jeździ w Betard Sparcie, a Trojanowski pracuje w Texom Stali, ale jeśli kiedyś Bewley pójdzie do Rzeszowa, a Trojanowski też tam będzie, to co zrobi w trakcie kontraktowych rozmów? Będzie stał na straży interesów żużlowca czy klubu? Oczywiście na razie tego problemu nie ma, ale może być. One mogą też pojawić się w innych miejscach, bo w każdej chwili jakaś osoba powiązana z żużlowcem może dostać pracę w klubie.