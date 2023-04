Uwaga! Idzie prezes, a im skacze ciśnienie [FELIETON]

Prezes to paralizator na zawodników

Prezes w tej wrażliwej strefie, to dodatkowy stres dla zawodników i trenera. To także taka próba wyręczania ich z pracy. Nie rozumiem, jak prezes może płacić trenerowi, a potem przychodzić do parku maszyn i podejmować za niego decyzje. Jeśli taki prezes uważa, że trener jest do kitu, że się nie nadaje, to niech go zmieni, niech weźmie innego. Prezesie bierz trenera i go rozliczaj, a nie wyręczaj.