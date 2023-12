Utytułowany polski klub zostanie wyrzucony z rozgrywek? "Sytuacja bez wyjścia"

PGE Ekstraliga. Unia nie chce zostawić innych klubów w potrzebie?

Były prezes leszczyńskiego klubu z dużym zaciekawieniem przygląda się tej całej sytuacji. - Jestem całym sercem za Unią. Uważam, że klub ma całkowitą rację, ale wydaje mi się, że jest to pozycja solidarnościowa wobec ośrodków z Ostrowa i Gorzowa. Ta kwota do zapłaty jest niewielka, jednak odbieram to jako ruch symboliczny na zasadzie wsparcia - mówi Sokołowski.



Ekspert jest zdania, że nie ma już złotego środka na wyjście z tej sytuacji. - Ciekawe, co by było, gdyby wszyscy nie zapłacili. PGE Ekstraliga bez Unii i Stali? PZM nie odpuści, ponieważ musiałby oddać pieniądze, które pobrał od innych. W tej chwili jest to sytuacja zupełnie bez wyjścia. Najgorsze, że o tych karach mówi się co najmniej od pół roku. Był czas, aby coś zrobić - ocenia nasz rozmówca.