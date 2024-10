Utytułowany klub szuka nowych gwiazd. Były mistrz świata poznał decyzję

Żużel. Transfery. Unia Tarnów nie chce Artura Mroczki

Drugie miejsce po powrocie żużlowca na tor zrodziło pogłoski, czy taki Mroczka nie przydałby się Unii nawet po awansie. W przeszłości wychowanek GTŻ-u Grudziądz ścigał się w tarnowskim zespole zarówno w PGE Ekstralidze, jak i na jej zapleczu. Nie zawsze było kolorowo, ale sam w Unii czuł się komfortowo. - Chcę być dla tego klubu kimś takim jak Leigh Adams dla Leszna - mówił nam kiedyś w wywiadzie. Marzenie się nie spełniło. Mroczka szybko odszedł z Unii, przenosząc się na dwa lata do Polonii Piła.



Później słuch o nim zaginął, aż do teraz. Z naszych informacji wynika jednak, że tematu angażu Mroczki w Tarnowie nie ma i nie będzie. Pojawił się na zawodach po prostu na zaproszenie Jacka Rempały, ojca zmarłego w 2016 roku Krystiana i aktualnie żużlowego tunera. Sam Mroczka jeszcze wierzy w swój powrót do ligi. W ostatnich dniach miał wykonać kilka telefonów w tej sprawie. Nikt jednak nie zareagował jakoś bardzo entuzjastycznie. W przeszłości sporo mówiło się, że ten zawodnik jest trudny do współpracy.