Utytułowany klub nad przepaścią. Chwytają się ostatniej deski ratunku

Unia Tarnów chwyta się ostatniej deski ratunku

Chcieli wywieźć go na taczkach, a teraz całują po rękach



Co na to działacze z Tarnowa? Postanowili chwycić się ostatniej deski ratunku i kontynuują działania w celu zebrania środków. Klub w nocy z poniedziałku na wtorek w mediach społecznościowych wystosował wiadomość do kibiców. Wszyscy mają świadomość, że sytuacja jest bardzo zła, ale w klub z Małopolski będzie walczyć o przetrwanie do samego końca.