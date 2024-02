Czy miasto pomoże żużlowemu klubowi?

Zresztą relacje klubu z prezydentem w ostatnich latach były przeważnie bardzo chłodne. Jeszcze za czasów rządów prezesa Łukasza Sadego dochodziło nawet do otwartej wymiany ciosów między stronami. Kością niezgody była nie tylko miejska dotacja na żużel, ale także niekończący się problem z remontem stadionu, który de facto nie został rozwiązany do dzisiaj.

Kibice kierują w stronę prezydenta zarzuty

Nie wszystkim kibicom żużla w Tarnowie taka postawa magistratu przypadła do gustu. Niektórzy wprost kierują zarzuty, że jednym z problemów miejscowego klubu jest właśnie miasto, które nie dość, że nie jest zaangażowane w rozwój flagowej dyscypliny, to na dodatek szczędzi grosza w ramach miejskiej dotacji.

W każdym razie można przyjąć, że w elicie kluby mogą liczyć średnio na 3 miliony złotych z miasta. To znaczący zastrzyk do budżetu. W Tarnowie o takiej kwocie mogą tylko pomarzyć. - Miasto oczywiście może, poprzez promocję, przekazywać pewne środki i tak się dzieje. Spółki komunalne mogą odegrać pewną rolę w promowaniu się przez sport, o ile wyniki będą zadowalające. Dlatego należy też zwrócić uwagę na to, że dobre wyniki sportowców przełożą się na większą chęć przedsiębiorców do inwestowania w promocję poprzez sport - tak tłumaczył swoją zeszłoroczną decyzję budżetową prezydent Ciepiela.