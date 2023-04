Utrudniają mu życie. Oby tego nie żałowali [FELIETON]

Z wielkim zdziwieniem przeczytałem informację w mediach, że zabroniono Bartkowi Zmarzlikowi trenować w Gorzowie . Nie wiem jaka jest przyczyna, ale jeżeli nie ma żadnego wytłumaczenia, to po prostu mamy do czynienia z czystą złośliwością. Zrozumiałbym jeszcze gdyby chodziło o trening przed meczem z jego drużyną. Mamy jednak obecnie początek sezonu, kiedy zawodnicy wracają na tory tylko i wyłącznie po to, żeby się rozjeżdżać, sprawdzić sprzęt i przygotować do ścigania o stawkę.

Nawet sparingi często brane są z przymrużeniem oka. Wynik schodzi w nich na dalszy plan, bo to przedsezonowy trening, a nie prawdziwe ściganie. Większość tego typu spotkań oraz turniejów towarzyskich nie ma później odzwierciedlenia w sezonie. Bartek tak naprawdę dobrze jeździ na każdym owalu . Żaden nie jest mu obcy. Nie przeszkadza mu nawierzchnia czy inne czynniki. Jest mistrzem świata, a tytułu nie dostał za to, że wczesną wiosną pokręcił kółka w Gorzowie czy na innym obiekcie.

W Zielonej Górze też już to przerabiali

I nawet kiedy przyjedzie on z Motorem Lublin do swojego dawnego klubu, to i tak pewnie okaże się, że wykręci najlepszy wynik. Mogę już dzisiaj założyć się o coś pysznego o złocistym kolorze, że tak właśnie się stanie. Psucie relacji z byłym zawodnikiem zdecydowanie jest nie na miejscu. Podobnie było zresztą w Zielonej Górze z Patrykiem Dudkiem, kiedy najpierw zakazano sprzedawać jego gadżetów w sklepach, potem doszło parę spraw, a na koniec siadano do rozmów, aby został w klubie, kiedy ten opuścił ekstraligowe szeregi. Do tego medialne wkładanie słów w usta zawodnika, że za rok wraca do Falubazu i dał słowo.