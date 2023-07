Utrą nosa sąsiadom zza miedzy. Wymienią polską gwiazdę na Łotysza

Andrzej Lebiediew był na celowniku ZOOleszcz GKM-u Grudziądz. Dziś szanse Łotysza na angaż w tym klubie są jednak znikome, bo GKM nie mógł się zdecydować na to, by wyłożyć 700 tysięcy złotych za podpis na umowie i 7 tysięcy za punkt. Bardziej konkretny wydaje się w tej sprawie For Nature Solutions Apator Toruń. Wiele wskazuje na to, że to właśnie tam trafi Lebiediew.