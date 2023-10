Usłyszał straszną diagnozę. Walczy o powrót do normalnego życia

Niemiecki żużlowiec nigdy nie zrobił oszałamiającej kariery w kraju nad Wisłą. Bohater naszego tekstu przez wiele lat startów nie wychylił głowy poza drugą ligę, ale kluby które reprezentował zawsze mogły liczyć na jego solidną jazdę. No właśnie, mogły, ponieważ obecnie zawodnik ciężko rehabilituje się po to, by jeszcze powrócić na tor i zachwycić kibiców swoją jazdą. Problemy Maksa Dilgera rozpoczęły się w zeszłym roku po upadku na jednym z treningów Polonii Piła. U 34-latka doszło wówczas między innymi do złamania miednicy, więc na pierwszy rzut oka widać, że to nie były przelewki.