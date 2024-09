Usiedli do stołu z gwiazdami. Mają 10 milionów w walizce

Apator Toruń ma ważne kontrakty z gwiazdami (Emil Sajfutdinow, Robert Lambert, Patryk Dudek) do końca października 2025, ale klubowi to nie wystarcza. Dlatego Apator już teraz rozmawia z liderami o przedłużeniu umów do końca października 2026 i zabetonowaniu składu na 2 lata. To będzie kosztować drogo, bardzo drogo. Jednak Apator i tak zaoszczędzi, bo ceny zawodników idą mocno w górę.