Usiądą z zawodnikami do stołu. Będzie czystka?

Jak do tego doszło? Początkowo wydawało się, że PZM twardo stoi przy swoim stanowisku i nie chce zmian przepisów specjalnie dla Wadima. Ciężko powiedzieć, co wpłynęło na zmianę decyzji, która początkowo była niekorzystna dla nas. My przedstawiliśmy swoją opinię na ten temat jako klub. W międzyczasie interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich. Natomiast cieszymy się, że cała sprawa zakończyła się w ten sposób.

GKM będzie mógł postawić na wymarzony skład

Wspominał pan kiedyś w rozmowie z Interią, że skłaniacie się ku wytypowaniu piątki zawodników, na którą będziecie stawiać. Chodzi o to, aby nie stwarzać niepotrzebnej rywalizacji w drużynie. To zapytam w takim razie, kto jest wyżej w hierarchii - Wadim Tarasienko czy Norbert Krakowiak?

To jest bardziej pytanie do trenera. Ja mogę mieć swoje odczucia, ale wszystko zweryfikuje tor. Na ten moment wiemy, że Wadim będzie mógł startować od 4. kolejki, więc na inaugurację sezonu mieć go nie będziemy. Może się więc okazać, że dysponowanie piątką seniorów będzie niemożliwe. Poczekajmy jednak spokojnie do pierwszych treningów i sparingów. Zobaczymy, kto w jakiej dyspozycji będzie na wiosnę.