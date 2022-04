Urwał się z kosmosu. Ten transfer już się zwrócił

Noty dla zawodników Motoru Lublin

Jarosław Hampel 2. Słabo, bezbarwnie. Jakkolwiek to zabrzmi, do jego piątkowych sukcesów należy zaliczyć...pokonanie Drabika, choć oczywiście stwierdzenie to trzeba traktować z przymrużeniem oka. W meczu z GKM-em Hampel potwierdził, że PGE Ekstraliga może powoli go przerastać.

Maksym Drabik 6. Tu już nie ma czego pisać. Kolejny raz kończy z 16 punktami. Niesamowite jest to, co wyprawia ten chłopak. Pół żartem pół serio za chwilę zawodnicy zaczną się zastanawiać, czy przypadkiem nie jest warto rok być zawieszonym, by potem wrócić z takim przytupem.

Mikkel Michelsen 4-. To nie do końca był ten sam żużlowiec, który kilka dni temu pokonywał Zmarzlika na jego torze. Michelsen trochę się męczył, nie za bardzo wiedział też co z tym zrobić. Wynik jednak punktowo nie jest taki zły.

Wiktor Lampart 5. 11+2 w wykonaniu juniora to coś pięknego. Lampart obok Drabika był liderem drużyny i w Lublinie mogą tylko żałować, że kończy już wiek juniora. Znowu pokazał, że sprzyja mu duża ilość startów w meczu.

Mateusz Cierniak 5-. Jedno zero, a poza tym niepokonany. Świetny występ. Nawet gdy nie wyszedł mu start, bez problemów objeżdżał rywali na pierwszym łuku.

Dominik Kubera 4+. Udany mecz, zakończony niestety paskudnym upadkiem. - Przypomniał się Saitgariejew - mówiono na trybunach. Kubera pojechał na badania do szpitala i na razie nie ma jeszcze diagnozy. Tak czy inaczej jednak mecz z GKM-em może zaliczyć do udanych punktowo.

Noty dla zawodników Zooleszcz GKM-u Grudziądz

Nicki Pedersen 4. To nie był wymarzony tir dla niego i to było widać. Pedersen jak na siebie prezentował się mało imponująco, choć 9 punktów to wynik solidny. A mógł być jeszcze lepszy, gdyby nie przejechał dwoma kołami poza granicą toru.

Krzysztof Kasprzak 4. Kiedyś byśmy powiedzieli, że brak wygranego biegu u tego zawodnika jest porażką. Od jakiegoś czasu jednak wiemy, że Kasprzak stopniowo idzie w dół i 8+1 na wyjeździe należy traktować jako sukces.

Frederik Jakobsen 4+. W końcu zrobił swoje. W Grudziądzu obawiali się, że PGE Ekstraliga może Duńczyka przerosnąć. W Lublinie pokazał, że nadaje się do rywalizacji z najlepszymi.

Przemysław Pawlicki 2. Najgorszy występ tego żużlowca w tym roku. To właśnie jego punktów zabrakło, by GKM mógł powalczyć o korzystny wynik. W biegu 15. miał trochę pecha, bo został wykluczony, choć tak naprawdę spokojnie można było powtórzyć w czwórkę.

Kacper Pludra 1+. Sprowadzony na ziemię po rewelacyjnych meczach. Fakty są jednak takie, że trudno było od Pludry oczekiwać punktów na tak trudnym terenie.

Kacper Łobodziński 1. Podobnie. Nic nie mógł zrobić i nie ma sensu się nad nim pastwić.

Norbert Krakowiak 2+. Niby coś tam szarpał, ale to nie był ten sam Krakowiak, którego widzieliśmy ostatnio. Cztery punkty w czterech biegach to kiepski dorobek.