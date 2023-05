Uraz tuż przed spektaklem na Narodowym. Czeka go długa przerwa

Dominik Kubera w kwalifikacjach do sobotniej rundy Grand Prix w Warszawie doznał kontuzji kręgosłupa. Platinum Motor Lublin po 3 dniach od zdarzenia poinformował, że zawodnik przeszedł operację uszkodzonego kręgu TH12. Krzysztof Cegielski mówi specjalnie dla Interii, co to oznacza.