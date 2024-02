Uratowali polską ligę. Bez nich nie miałoby to sensu [FELIETON]

Kolejny ośrodek żużlowy w Polsce przepadł

Niemcy i Łotysze uratowali KLŻ

Swoją drogą warto zdać sobie sprawę, że gdyby nie start w Krajowej Lidze Żużlowej zespołu z Landshut i Daugavpils, to liga składałaby się z ledwie pięciu drużyn (oczywiście zakładając start Speedway Kraków). Nie wygląda to dobrze. Całe szczęście, że Łotyszom i Niemcom mimo ograniczeń regulaminowych ciągle chce się bawić w żużel nawet na tym poziomie rozgrywek. Pytanie, jak długo, bo przecież oba kluby chcąc myśleć o awansie musiałyby wypełnić restrykcyjny regulamin, co może okazać się przeszkodą nie do pokonania. Pozostaje więc spokojna jazda w KLŻ.