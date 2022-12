Uratował klub przed upadkiem. Jak ocenić jego rządy?

Daniel Bałut rozbudził nadzieje kibiców

Choć kondycja finansowa klubu ciągle jest daleka od idealnej, to dziś głośno już nie mówi się o rolowaniu długów, zadłużeniu, czy innych aferach, które jeszcze do niedawna były normą. To wszystko należy zapisać na plus działań Daniela Bałuta.

- Pracowałem niegdyś biurko w biurko z ojcem pana Bałuta. Doskonale znam się z jego ojcem. Syna, czyli Dawida, nie znam, ale muszę powiedzieć, że jestem do tego nowego otwarcia znacznie bardziej pozytywnie nastawiony niż do poprzednika - mówi nam doskonale znający realia tarnowskiego żużla Zbigniew Rozkrut.



- Myślę, że jest to człowiek biznesu. Jest młody i zaangażowany. Podjął się trudnego wyzwania ratowania klubu, choć nikt go do tego nie zmuszał. To są te pozytywy. Uważam, że na razie radzi sobie nieźle. Formalnie rzecz biorąc nie jest jednak prezesem, a w chwili obecnej sprawuje jego obowiązki z pozycji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Co ważne, ma wiedzę z zakresu zarządzania spółkami akcyjnymi, bo taką jest Unia Tarnów. To bez wątpienia plus - przyznaje były prezes Unii Tarnów.