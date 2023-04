Kibice Platinum Motoru Lublin długo czekali na ten moment. Prezes klubu Jakub Kępa trzy lata pracował na ten transfer. W końcu dopiął swego i Bartosz Zmarzlik 16 kwietnia o 19.15 zadebiutuje w barwach „Koziołków”. Przenosiny Zmarzlika z ebut.pl Stali Gorzów do Motoru to jeden z dwóch największych hitów XXI wieku. Pierwsze miejsce należy jednak do Tomasza Golloba, który dokładnie 20 lat temu zdecydował się na opuszczenie Polonii Bydgoszcz i przeniósł się do Unii Tarnów.