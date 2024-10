Upadek "złotego dziecka" z Ukrainy. To ostatnia deska ratunku

25-letni Trofimow jr. pochodzi z bardzo żużlowej rodziny. Jego dziadek (również Wiktor) był znakomitym reprezentantem ZSSR. Na żużlu ścigał się także jego ojciec Wołodymyr (jeździł dla Związku Radzieckiego, później dla Ukrainy), który podczas swojej kariery poznał Romana Jankowskiego, byłego świetnego zawodnika i w ostatnich latach trenera mającego dobrą rękę do młodzieży. Dlatego też w 2012 roku, wówczas 13-letni Wiktor, przeniósł się do Polski, do Leszna, gdzie Jankowski szlifuje swoje perełki.

