Upadek „złotego dziecka”. Normalnie Lewandowski budzi większe emocje

Od kilku tygodni krążą plotki, że Krzysztof Lewandowski przeniesie się po sezonie do pierwszoligowej Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Jednak to nie jest takie pewne. Sam zawodnik nie jest do tego przekonany, a poza tym Apator może żądać 360 tysięcy złotych ekwiwalentu za jego wyszkolenie. I to pomimo tego, że kontrakt żużlowca wygasa.

Lewandowski chce zostać. Myśli, że się odrodzi

Poza tym Lewandowski chciałby ten kontrakt przedłużyć. Wciąż wierzy w to, że jeszcze się może w Apatorze odrodzić. I to pomimo tego, że jego średnia z sezonu na sezon spada, a w tym roku pojechał tylko jedno dobre spotkanie zdobywając 7 punktów z ZOOleszcz GKM-em Grudziądz. W pozostałych zdobywał 1, 2 lub 3 punkty. Raz cztery.

W przypadku juniora te cztery punkty, to taka granica. Można te 4 punkty zdobyć, wygrywając wyścig młodzieżowy i bieg, w którym jedzie też junior drużyny przeciwnej. To pokazuje, że zdobycie tych 4 punktów nie jest żadnym wielkim wyczynem. 5 i więcej to już jest coś, bo wtedy taki junior musi już wygrać z seniorem rywala.

Apator ma innych. Szybko może o nim zapomnieć

Dla Lewandowskiego byłoby zdecydowanie lepiej, jakby z Apatora odszedł. Choćby do Polonii, gdzie jest trener Jacek Woźniak. On ma rękę do młodzieży, mógłby odpowiednio Lewandowskim pokierować. Bo zawodnik potrzebuje teraz resetu i dużo jazdy. 1. Liga to na pewno jest dobre miejsce na odbudowę.

Poza wszystkim Apator może szybko o Lewandowskim zapomnieć. Ma przecież dwóch swoich wychowanków: Mateusza Affelta oraz Oskara Rumińskiego. Od maja będzie mógł jeździć Antoni Kawczyński. Talent pozyskany przed rokiem z Wybrzeża Gdańsk po koniec kwietnia będzie miał 16 lat, a to przepustka do jazdy w dorosłym żużlu. A jeszcze głośno o tym, że Apator pozyskał Kacpra Grzelaka z Arged Malesy Ostrów, który w tym roku jeździ w Platinum Motorze Lublin.

Przyjdzie Grzelak, będą inni

Grzelak ma statystyki gorsze od Lewandowskiego, ale rok startów w Motorze bardzo mu pomógł. Poza tym nie brak mu odwagi i ma charakter. Jeśli Lewandowski nie wyjdzie z dołka, to taki Grzelak łatwo wygra z nim rywalizację.

Od osoby powiązanej z toruńskim klubem słyszymy, że Lewandowski robił postępy, dopóki był z nim jego sponsor i menadżer. Chodzi o tego sponsora, który po rozwiązaniu współpracy zabrał zawodnikowi motocykle i silniki, a rodzina Lewandowskich zgłosiła kradzież. Sprawa jest w toku.