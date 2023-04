Upadek za upadkiem. Mała liczba sparingów wychodzi bokiem?

Becker po ataku Antona Karlssona nie był w stanie sam podnieść się z toru. Wyjechała po niego karetka, która następnie zabrała go do szpitala w Żarnowicy. Już wstępne badania wykazały uraz kości strzałkowej. W poniedziałek te doniesienia zostały potwierdzone przez klub. Becker ma pękniętą kość w okolicy kostki, co nie jest poważną sprawą, ale na tyle uciążliwą, że wykluczy go z minimum trzech najbliższych meczów ligowych. Pod znakiem zapytania stoi jego występ w szlagierze z Polonią Bydgoszcz, który odbędzie się na przełomie kwietnia i maja.