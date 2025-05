Upadek mistrza świata. Wielki talent potrzebuje pomocy

43:47. Takim wynikiem zakończył się mecz GKM-u z Betard Spartą Wrocław. Michael Jepsen Jensen i Jakub Miśkowiak zrobili wszystko, by wygrać ten mecz, zdobywając wspólnie 28 punktów. Gdyby nie oni, doszłoby do totalnej kompromitacji polskiego klubu.

Jaimon Lidsey zawodzi. Ma ogromny problem

Problemy Jaimona Lidseya polegają przede wszystkim na słabej postawie przy Hallera 4. Ma ogromny kłopot z odpowiednim dopasowaniem się do domowej nawierzchni. Ma słabe starty, a na trasie brakuje prędkości, co przekłada się na punkty. W obu domowych spotkaniach zdobył łącznie 7 punktów, co jest tragicznym wynikiem. Tyle samo ma Kacper Łobodziński, tyle że on jest juniorem.