Uniknęli upadku i przetrwali kolejny rok. Co dalej?

Co dalej z Unią Tarnów?

Choć pełniący obowiązki prezesa Daniel Bałut kilka miesięcy temu zapowiadał, że cel na sezon 2023 będzie zakładał włączenie się do walki o awans, to dziś ten scenariusz wydaje się mało realny. - W ostatnich miesiącach nie słyszałem żadnej takiej wypowiedzi płynącej z ust kogoś z klubu. Nie wiem więc, jakie są cele Unii Tarnów w kolejnym sezonie. Takiej informacji mi brakuje. W klubie cisza - mówi nam były prezes tego klubu i ekspert Zbigniew Rozkrut, którego poprosiliśmy o ocenę sytuacji.

Wokół Unii faktycznie niewiele się dzieje, ale z drugiej strony może to i lepiej. Jeszcze za czasów rządów Łukasza Sadego skandale i problemy finansowe były na porządku dziennym. Teraz wizerunek klubu nieco się poprawił, a co raz więcej osób uwierzyło, że nowa ekipa jest w stanie w jakiejś perspektywie czasowej wyprowadzić cały ten chaos na prostą.

Rozkrut pyta: komu mam kibicować?

Zbigniew Rozkrut w rozmowie z nami mówi, że choć od wielu lat jest wielkim fanem Unii Tarnów, to w obecnej drużynie brakuje mu wychowanków - zawodników wywodzących się z Tarnowa. - Jak pojawi się ktoś lepszy, to od razu rusza w Polskę - martwi się i dodaje. - Jestem kibice starej daty. Dla mnie to, co w tej chwili dzieje się w żużlu jest niezrozumiałe. Nie mogę pogodzić się z faktem, że co sezon muszę kibicować drużynie o tej samej nazwie, ale innym zawodnikom.