Unia Tarnów rozjedzie ligę? Wiemy, z kim podpiszą kontrakt w razie kłopotów

Grupa Azoty Unia Tarnów zbudowała dream-team, który ma rozjechać Krajową Ligę Żużlową w sezonie 2024. Sami seniorzy zakontraktowani przez klub są w stanie zdobywać średnio 50 punktów na spotkanie. Co nazwisko, to gwiazda. David Bellego do niedawna jeździł w Ekstralidze, a Timo Lahti i Daniel Jeleniewski byli ważnymi zawodnikami w Speedway 2 Ekstralidze. Trener Stanisław Burza ma jednak pewną obawę związaną z tym kosmicznym składem.