Unia Tarnów pozyskała medalistę mistrzostw Rosji

Ilia Czałow pomimo sukcesów w swojej ojczyźnie, nie za bardzo potrafił odnaleźć się na polskich torach. Rosjanin tylko raz występował na zapleczu PGE Ekstraligi, a w drugiej lidze miał trudności z przebiciem się do składu. Chociażby w sezonie 2020 odjechał zaledwie jeden mecz w barwach rzeszowskiej drużyny i pomimo kompletu punktów nie dostał już więcej szans. W ostatnich kilku miesiącach było podobnie, bo pod taśmą zameldował się zaledwie cztery razy.

Wiele na to wskazuje, że co najgorsze już za 26-latkiem. Pomocną rękę wyciągnęła do niego Unia Tarnów, gdzie zawodnik spokojnie powinien znacznie regularniej rywalizować o poważne punkty. Żużlowiec do rozgrywek przystąpi także bez zbędnej presji, ponieważ patrząc na obecną kadrę drugoligowca, działacze nie powinni wymagać awansu do eWinner 1. Ligi.

Barwy tarnowskiej drużyny poza Rosjaninem będą reprezentować Troy Batchelor, Kenneth Hansen, Oskar Bober i Piotr Pióro. Do pełnej jasności brakuje tylko podpisania umów z młodzieżowcami.