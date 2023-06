Umarł król, niech żyje król. To koniec gwiazdy w Sparcie?

Maciej Janowski, Daniel Bewley i Artiom Łaguta - ta trójka może być pewna miejsca w składzie Betard Sparty na sezon 2024. Do tego jest jeszcze miejsce dla jednego seniora. Ostatnie ogniwo dotyczy pozycji U-24, do której przymierzani są Bartłomiej Kowalski i Francis Gusts. Ważą się więc losy czwartego seniora. Działacze będą musieli dokonać wyboru między Tai'em Woffindenem a Piotrem Pawlickim.

Legenda Sparty będzie musiała odejść?

Ten wybór wywołuje spore emocje, bo mówimy przecież o dwóch wielkich nazwiskach, które najpewniej znalazłyby dla siebie miejsce w każdym klubie PGE Ekstraligi. Wymogi regulaminowe są jakie są, dlatego Sparta z kogoś będzie musiała zrezygnować. Oliwy do ognia dolał w niedzielnym magazynie Jacek Gajewski, który zasugerował, że prezes Andrzej Rusko już dokonał wyboru.

Oczywiście na ten moment można tylko spekulować o kogo chodzi. Więcej znaków wskazuje na odejście Woffindena. Brytyjczyk jeździ w Sparcie już wiele lat, ale ostatnie sezony nie są dla niego jakieś szczególne. W tym roku wyraźnej poprawy nie ma. Tymczasem świetnie wkomponował się do drużyny Piotr Pawlicki.

- Postawiłbym na Piotra Pawlickiego z różnych względów - mówi stanowczo Wojciech Dankiewicz, którego zapytaliśmy o zdanie w tej sprawie. - Pierwszy argument jest taki, że to Polak, a tych mamy deficyt na rynku. Sądzę, że Piotr nie zmieniał klubu tylko po to, aby trafić do Sparty na jeden sezon. Poza wszystkim sportowo prezentuje się obecnie lepiej. Woffindenowi z kolei przydałaby się zmiana otoczenia. Może jest już trochę znudzony i potrzebuje dostać nowego kopa. Wróbelki zresztą już ćwierkają o potencjalnych kierunkach dla tego zawodnika - dodaje ekspert.