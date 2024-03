Ulubieniec kibiców zastąpił polską gwiazdę. Kibice w ekstazie

Przez wiele lat startował w elitarnym cyklu Grand Prix, gdzie jednak furory nie zrobił i poza pojedynczymi wystrzałami raczej należał do najsłabszych w stawce. Nicholls jest zapamiętany także z innych przyczyn. Podczas GP w Cardiff w 2009 roku pobił się z Emilem Sajfutdinowem na oczach całej Europy. Między panami iskrzyło już w trakcie biegu, a po jego zakończeniu to już była bijatyka. Obecnie jednak między Scottem a Emilem nie ma złej krwi, potrafią normalnie porozmawiać, pośmiać się. Dawne historie poszły w niepamięć.

Zastąpił Polaka, objeżdżał Polaka

Nicholls swoją karierę traktuje już właściwie jak hobby. Wyjeżdża na tor tylko w Anglii, do tego pracuje jako reporter w telewizji, sprawdza się bardzo dobrze. Jednak jego występ w poniedziałkowym meczu zostanie zapamiętany na długo. Nicholls objeżdżał choćby Macieja Janowskiego, czyli brązowego medalistę mistrzostw świata z 2022 roku. Polak naprawde ma dużo do poprawy, bo choć Nicholls to legenda brytyjskiego żużla, to Maciej nie powinien był z nim przegrać. To niepokojący sygnał.